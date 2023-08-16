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Ковалишина Светлана Анатольевна
Ковалишина Светлана Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1985
Пол
Женский
Отец
Аброськин Анатолий Васильевич
1947 г.р.
Мать
Аброськина Надежда Борисовна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1985
Отец:
Аброськин Анатолий Васильевич
Мать:
Аброськина Надежда Борисовна
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