Павлючок (Вострикова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлючок (Вострикова) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1918

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1918

Отец: Востриков Яков Дмитриевич

Мать: Агрепина Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1940

Дочь: Лапухин Вера Павловна

Отец ребёнка: Павлючок Павел Михайлович

Рождение ребёнка
16.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлючок Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлючок Павел Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Курганская область, С. Зверинка
Смерть
1988
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