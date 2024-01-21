Павлючок (Вострикова) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1918
Дата смерти1988
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1918
Отец: Востриков Яков Дмитриевич
Мать: Агрепина Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1940
Дочь: Лапухин Вера Павловна
Отец ребёнка: Павлючок Павел Михайлович
Рождение ребёнка
16.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлючок Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлючок Павел Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Курганская область, С. Зверинка
Смерть
1988