Морозов Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти19.09.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1961
Дочь: Болдырева Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Морозова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исайчева Алла
Мать ребёнка: Морозова Галина Александровна
Развод
Неизвестно
Смерть
19.09.2000