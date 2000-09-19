Морозов Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Анатолий Сергеевич

Морозов Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

19.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1961

Дочь: Болдырева Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Морозова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исайчева Алла

Мать ребёнка: Морозова Галина Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Морозова Галина Александровна

Смерть
19.09.2000