Мосеев Емельян Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Мосеев Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Мать ребёнка: Мосеева Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Мосеева Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1700
Сын: Мосеев Дементий Емельянов
Мать ребёнка: Мосеева Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Степанида Емельяновна
Мать ребёнка: Мосеева Авдотья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосеева Авдотья Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Починок Василия Нефедкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710