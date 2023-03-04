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Мосеев Емельян Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Мосеев Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Мосеев Семён Емельянов

Мать ребёнка: Мосеева Авдотья Яковлева

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Мосеева Авдотья Яковлева

Рождение ребёнка
1700

Сын: Мосеев Дементий Емельянов

Мать ребёнка: Мосеева Авдотья Яковлева

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Степанида Емельяновна

Мать ребёнка: Мосеева Авдотья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосеева Авдотья Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Починок Василия Нефедкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710