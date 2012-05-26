Кучина (Павлова) Зинаила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучина (Павлова) Зинаила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1916

Дата смерти

26.05.2012

Пол

Женский

Отец

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Мать

1884 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1916

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Павлова (Лупанова) Ирина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучин Гурий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучин Гурий Константинович

Рождение ребёнка
03.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучин Гурий Константинович

Смерть
26.05.2012

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