Кучина (Павлова) Зинаила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1916
Дата смерти26.05.2012
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1916
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кучин Гурий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кучин Гурий Константинович
Смерть
26.05.2012