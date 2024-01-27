Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Терентий

Мать: Елисавета Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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