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Ельников Анатолий Павлович
Ельников Анатолий Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Дата смерти
1990
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Ельникова) Агафья Ивановна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать:
Агафья Ивановна
Смерть
1990
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