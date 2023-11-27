Ельников Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельников Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: Агафья Ивановна

Смерть
1990
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