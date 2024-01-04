Макмак (Спинжа) София Ивановна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Спинжа Иван Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Макмак Георгий Ильич
Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Макмак Николай Ильич
Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Макмак Соломон Ильич
Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кириакия Ильинична
Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Макмак Федор Ильич
Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Макмак Павел Ильич
Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Христина Ильинична
Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Макмак Иван Ильич
Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно