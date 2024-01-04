Макмак (Спинжа) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак (Спинжа) София Ивановна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Спинжа Иван Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Макмак Георгий Ильич

Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Макмак Николай Ильич

Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Макмак Соломон Ильич

Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кириакия Ильинична

Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Макмак Федор Ильич

Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Макмак Павел Ильич

Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Христина Ильинична

Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Макмак Иван Ильич

Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Макмак Константин Ильич

Отец ребёнка: Макмак Илья Соломонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макмак Илья Соломонович

Смерть
Неизвестно
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