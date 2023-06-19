Мягкова (Суханова) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения10.11.1912
Дата смерти01.05.1983
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1912
Рождение ребёнка
27.05.1937
Дочь: Еремеева Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Мягков Василий Иванович
Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
01.05.1983