Мягкова (Суханова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкова (Суханова) Анна Павловна

Место рождения

Лихарево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.11.1912

Дата смерти

01.05.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1937 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1912

Отец: Суханов Павел Григорьевич

Мать: Григорьева Ксения Евфимиевна

Лихарево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.05.1937

Дочь: Еремеева Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Мягков Василий Иванович

Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мягков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мягков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мягков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мягков Василий Иванович

Смерть
01.05.1983