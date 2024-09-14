Букаткина (Морозова) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букаткина (Морозова) Тамара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букаткин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
28.04.1944

Дочь: Соколова (Букаткина) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Букаткин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
14.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букаткин Николай Николаевич

Смерть
1998

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