Букаткина (Морозова) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1944
Дочь: Соколова (Букаткина) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Букаткин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
14.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Букаткин Николай Николаевич
Смерть
1998