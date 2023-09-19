Алдакимов Владимир Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1940
Отец: Алдакимов Кузьма
Мать: Фрося
Рождение ребёнка
01.09.1965
Дочь: Мельникова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Алдакимова Раиса Петровна
Рождение ребёнка
06.12.1970
Дочь: Алдакимова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Алдакимова Раиса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно