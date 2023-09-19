Алдакимов Владимир Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдакимов Владимир Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1940

Отец: Алдакимов Кузьма

Мать: Фрося

Рождение ребёнка
01.09.1965

Дочь: Мельникова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Алдакимова Раиса Петровна

Рождение ребёнка
06.12.1970

Дочь: Алдакимова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Алдакимова Раиса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдакимова Раиса Петровна

Смерть
Неизвестно
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