Копычев Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Копычева Надежда
Рождение ребёнка
1822
Сын: Копычев Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Копычева Надежда
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Макрина Алексеевна
Мать ребёнка: Копычева Надежда
Рождение ребёнка
1833
Сын: Копычев Игнатий Алексеевич
Мать ребёнка: Копычева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копычева Надежда
Смерть
Неизвестно