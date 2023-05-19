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Копычев Алексей Григорьевич

Место рождения

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Копычев Григорий Федорович

Мать: Копычева Евдокия Фроловна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Копычев Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Копычева Надежда

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Копычев Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Копычева Надежда

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Макрина Алексеевна

Мать ребёнка: Копычева Надежда

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Копычев Игнатий Алексеевич

Мать ребёнка: Копычева Надежда

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копычева Надежда

Смерть
Неизвестно