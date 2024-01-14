Ракоед Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРакоед Евдокия Захаровна

Ракоед Евдокия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ракоед Ефросинья Косьмина

Отец ребёнка: Ракоед Косьма Фомич

5 лет в переписи 1820 года и умерла до 1841, так как в переписи этого года ее нет
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ракоед Анна Косьмина

Отец ребёнка: Ракоед Косьма Фомич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ракоед Иоаким Косьмич

Отец ребёнка: Ракоед Косьма Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракоед Косьма Фомич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close