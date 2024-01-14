Ракоед Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ракоед Ефросинья Косьмина
Отец ребёнка: Ракоед Косьма Фомич
5 лет в переписи 1820 года и умерла до 1841, так как в переписи этого года ее нет
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ракоед Анна Косьмина
Отец ребёнка: Ракоед Косьма Фомич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ракоед Косьма Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракоед Косьма Фомич
Смерть
Неизвестно