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Смирнов Василий Федорович

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Плосково

Дата рождения

16.01.1887 ст.

Дата смерти

20.06.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1887 ст.

Отец: Смирнов Федор Онисимович

Мать: Смирнова Анна Михайловна

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Плосково
Смерть
20.06.1887 ст.
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Плосково
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