Смирнов Василий Федорович
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Плосково
Дата рождения16.01.1887 ст.
Дата смерти20.06.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1887 ст.
Отец: Смирнов Федор Онисимович
Мать: Смирнова Анна Михайловна
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Плосково
Смерть
20.06.1887 ст.
Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Плосково