Ус (Буцкова) Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ус (Буцкова) Любовь Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1961

Дата смерти

25.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1961

Отец: Буцков Виктор Васильевич

Мать: Буцкова Любовь Иванова

Рождение ребёнка
14.09.1984

Сын: Ус Егор Евгеньевич

Отец ребёнка: Ус Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Ус Евгений Анатольевич

Смерть
25.06.2008
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