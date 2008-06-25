Ус (Буцкова) Любовь Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1961
Дата смерти25.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1961
Отец: Буцков Виктор Васильевич
Мать: Буцкова Любовь Иванова
Рождение ребёнка
14.09.1984
Сын: Ус Егор Евгеньевич
Отец ребёнка: Ус Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Ус Евгений Анатольевич
Смерть
25.06.2008