Гулфаируза Кудаш кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулфаируза Кудаш кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кудаш Бикташ углы

Мать: Гулбустан

Смерть
Неизвестно
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