Зиньковский Андрей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Зиньковский Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1901
Дочь: Рожкова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Зиньковская Марфа
Рождение ребёнка
1908
Сын: Зиньковский Иван Андреевич
Мать ребёнка: Зиньковская Марфа
Рождение ребёнка
1911
Сын: Зиньковский Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Зиньковская Марфа
Рождение ребёнка
1919
Сын: Зиньковский Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Зиньковская Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиньковский Митрофан Андреевич
Мать ребёнка: Зиньковская Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Зиньковская Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Зиньковская Марфа
Смерть
Неизвестно