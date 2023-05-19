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Зиньковский Андрей

Место рождения

Латная, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Зиньковский Тихон

Мать: не указана

Латная, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1901

Дочь: Рожкова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Зиньковская Марфа

Латная, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Зиньковский Иван Андреевич

Мать ребёнка: Зиньковская Марфа

Латная, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Зиньковский Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Зиньковская Марфа

Рождение ребёнка
1919

Сын: Зиньковский Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Зиньковская Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиньковский Митрофан Андреевич

Мать ребёнка: Зиньковская Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Зиньковская Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Зиньковская Марфа

Смерть
Неизвестно
Латная, Семилукский муниципальный район, Воронежская область