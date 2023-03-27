Ujma August
Место рожденияDeutschland
Дата рождения06.05.1888
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Deutschland
Рождение ребёнка
18.08.1914
Дочь: Holzmüller Helene
Мать ребёнка: Ujma Marie
Deutschland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ujma August
Мать ребёнка: Ujma Marie
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ujma Marie
Смерть
1918