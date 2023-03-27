Ujma August — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ujma August

Место рождения

Deutschland

Дата рождения

06.05.1888

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Deutschland
Рождение ребёнка
18.08.1914

Дочь: Holzmüller Helene

Мать ребёнка: Ujma Marie

Deutschland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ujma August

Мать ребёнка: Ujma Marie

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ujma Marie

Смерть
1918