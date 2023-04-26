Новик Александp
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Новик Александр
Мать ребёнка: Новик ?
Верхняя Уртамка, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новик Степан
Мать ребёнка: Новик ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирьякова Ганна
Мать ребёнка: Новик ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урбан Юлия
Мать ребёнка: Новик ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новик ?