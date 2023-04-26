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Новик Александp

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Новик Александр

Мать ребёнка: Новик ?

Верхняя Уртамка, Томская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 23.12.1912

Дочь: Эмилия

Мать ребёнка: Новик ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повлина

Мать ребёнка: Новик ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новик Степан

Мать ребёнка: Новик ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирьякова Ганна

Мать ребёнка: Новик ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урбан Юлия

Мать ребёнка: Новик ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новик ?