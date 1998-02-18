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Степанов Алексей Александрович
Степанов Алексей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.1998
Пол
Мужской
Отец
Степанов Алексей Аркадьевич
Мать
Карпова Надежда Анатольевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1998
Отец:
Степанов Алексей Аркадьевич
Мать:
Карпова Надежда Анатольевна
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