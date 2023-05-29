Мжачих (Рай) Дарья Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мжачих (Рай) Дарья Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1987

Отец: Рай Станислав Николаевич

Мать: Рай Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
14.04.2018

Дочь: Мжачих Мелания Антоновна

Отец ребёнка: Мжачих Антон

Рождение ребёнка
08.07.2020

Дочь: Мжачих Амелия Антоновна

Отец ребёнка: Мжачих Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мжачих Антон