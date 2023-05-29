Мжачих (Рай) Дарья Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1987
Отец: Рай Станислав Николаевич
Мать: Рай Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
14.04.2018
Дочь: Мжачих Мелания Антоновна
Отец ребёнка: Мжачих Антон
Рождение ребёнка
08.07.2020
Дочь: Мжачих Амелия Антоновна
Отец ребёнка: Мжачих Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мжачих Антон