Одинец Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2000
Сын: Одинец Александр Владимирович
Мать ребёнка: Одинец Жанна Маратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Владимировна
Мать ребёнка: Одинец Жанна Маратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одинец Жанна Маратовна