Одинец Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинец Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2000

Сын: Одинец Александр Владимирович

Мать ребёнка: Одинец Жанна Маратовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Владимировна

Мать ребёнка: Одинец Жанна Маратовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинец Жанна Маратовна

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