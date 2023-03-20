Дорофеев Сергей Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев Сергей Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

1935 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Дина Сергеевна

Мать ребёнка: Дорофеева Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Дорофеева Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Ольга Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева Ольга Федоровна

Смерть
Неизвестно