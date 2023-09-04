Селиванов Савва Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
20.10.1925
Рождение ребёнка
07.01.1934
Дочь: Кузнецова Нина Саввична (Савовна)
Мать ребёнка: Селиванова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1936
Мать ребёнка: Селиванова Федосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938