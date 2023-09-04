Селиванов Савва Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Савва Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1934 г.р.
1936 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиванова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиванова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиванова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1934

Дочь: Кузнецова Нина Саввична (Савовна)

Мать ребёнка: Селиванова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1936

Сын: Селиванов Федор Саввич

Мать ребёнка: Селиванова Федосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Федосья Ивановна

Смерть
1938
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