Kairo Alexandra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKairo Alexandra

Kairo Alexandra

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

LT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1921

Сын: Kairo Mihail Fjodor

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.08.1924

Дочь: Kairo Anna Fjodor

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close