Kairo Alexandra
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1921
Сын: Kairo Mihail Fjodor
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.08.1924
Дочь: Kairo Anna Fjodor
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно