Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1876
Дата смерти22.12.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1917
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Александрович
Смерть
22.12.1943
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: туберкулез легких