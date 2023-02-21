Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадежда Николаевна

Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1876

Дата смерти

22.12.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1917

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Александрович

Смерть
22.12.1943
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: туберкулез легких