Подурова-Кудашева (Горшкова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подурова-Кудашева (Горшкова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.12.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-694
Бракосочетание
01.11.1906 ст.

Муж: Подуров-Кудашев Кузьма Григорьевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-17-100 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
29.10.1907 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Кузьма Григорьевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.09.1910 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Кузьма Григорьевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-1859 / ОГАОО-173-17-121
Рождение ребёнка
01.11.1919 ст.

Сын: Подуров-Кудашев Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Кузьма Григорьевич

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-173-16-2380
Смерть
Неизвестно
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