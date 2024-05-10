Подурова-Кудашева (Горшкова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1889 ст.
ОГАОО-173-16-694
Бракосочетание
01.11.1906 ст.
ОГАОО-173-17-100 Оба - первым браком
Рождение ребёнка
29.10.1907 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Дмитрий Кузьмич
Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
25.09.1910 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Кузьма Григорьевич
ОГАОО-173-16-1859 / ОГАОО-173-17-121
Рождение ребёнка
01.11.1919 ст.
Сын: Подуров-Кудашев Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Подуров-Кудашев Кузьма Григорьевич
ОГАОО-173-16-2380
Смерть
Неизвестно