Еникеев Шайсултан Рязапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еникеев Шайсултан Рязапович

Место рождения

д. Н Башир , Чекмагушевский район, БАССР

Дата рождения

25.05.1920

Дата смерти

22.03.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1953 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1920

Отец: Еникеев Рязяп

Мать: не указана

д. Н Башир , Чекмагушевский район, БАССР
Рождение ребёнка
04.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еникеева Бибиямал Зайнетдиновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еникеева Бибиямал Зайнетдиновна

г Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
30.09.1953

Сын: Еникеев Фанис Шайсултанович

Мать ребёнка: Еникеева Бибиямал Зайнетдиновна

г Уфа, БАССР
Военная награда
Неизвестно
Еникеев Шайсултан Рязипович Ефрейтор. __.__.1920 Башкирская АССР, Чекмагушевский р-н, д. Н. Башир.. Сводная картотека Перечень наград 27.09.1942 Медаль «За боевые заслуги» 22.12.1942 Медаль «За оборо... Показать все
Смерть
22.03.1980
г Уфа, БАССР
Похороны
Неизвестно
г Уфа, БАССР
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