Еникеев Шайсултан Рязапович
Место рожденияд. Н Башир , Чекмагушевский район, БАССР
Дата рождения25.05.1920
Дата смерти22.03.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1920
Отец: Еникеев Рязяп
Мать: не указана
д. Н Башир , Чекмагушевский район, БАССР
Рождение ребёнка
04.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еникеева Бибиямал Зайнетдиновна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еникеева Бибиямал Зайнетдиновна
г Уфа, БАССР
Рождение ребёнка
30.09.1953
Сын: Еникеев Фанис Шайсултанович
Мать ребёнка: Еникеева Бибиямал Зайнетдиновна
г Уфа, БАССР
Военная награда
Неизвестно
Еникеев Шайсултан Рязипович Ефрейтор. __.__.1920 Башкирская АССР, Чекмагушевский р-н, д. Н. Башир.. Сводная картотека Перечень наград 27.09.1942 Медаль «За боевые заслуги» 22.12.1942 Медаль «За оборо... Показать все
Смерть
22.03.1980
г Уфа, БАССР
Похороны
Неизвестно
г Уфа, БАССР