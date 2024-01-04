Дорофеева-Исакова Ольга Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1980
Рождение ребёнка
05.10.2000
Дочь: Исакова Ангелина Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.12.2002
Дочь: Исакова-Пищальникова Виолетта Валерьевна
Отец ребёнка: Исаков Валерий Юрьевич
Рождение ребёнка
04.06.2006
Дочь: Исакова Алина Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно