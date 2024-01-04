Дорофеева-Исакова Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева-Исакова Ольга Геннадьевна

Место рождения

Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1980

Отец: Дорофеев Генадий Михайлович

Мать: Андриянова-Дорофеева Валентина Ивановна

Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.10.2000

Дочь: Исакова Ангелина Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.12.2002

Дочь: Исакова-Пищальникова Виолетта Валерьевна

Отец ребёнка: Исаков Валерий Юрьевич

Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.06.2006

Дочь: Исакова Алина Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Валерий Юрьевич

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