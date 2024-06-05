Кипрушкин Филатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКипрушкин Филатий

Кипрушкин Филатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова (Кипрушкина) Александра Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипрушкина Елена Филатьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.