Ельникова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1940
Сын: Ельников Борис Васильевич
Отец ребёнка: Ельников Василий
Дьяконово, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ельников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ельников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельников Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Ельников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Ельников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ельников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Ельников Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ельников Василий