Ельникова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельникова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1940

Сын: Ельников Борис Васильевич

Отец ребёнка: Ельников Василий

Дьяконово, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ельников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ельников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Ельников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ельников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ельников Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Ельников Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельников Василий