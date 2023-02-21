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Станкевич Юлия Герасимовна
Станкевич Юлия Герасимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Станкевич Герасим
Мать
Ульяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Станкевич Герасим
Мать:
Ульяна
Смерть
Неизвестно
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