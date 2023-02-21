Станкевич Юлия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич Юлия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Станкевич Герасим

Мать: Ульяна

Смерть
Неизвестно