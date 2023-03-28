Ломко Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломко Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломко Андрей

Мать: не указана