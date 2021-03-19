Зимина Кира Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Кира Германовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.2021

Пол

Женский

Отец

1993 г.р.

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2021

Отец: Зимин Герман Игоревич

Мать: Зимина Юлия Андреевна

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