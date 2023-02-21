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Свистунов Андрей Александрович
Свистунов Андрей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.01.1983
Пол
Мужской
Отец
Свистунов Александр Борисович
1960 г.р.
Мать
Аверченко Ольга Викторовна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1983
Отец:
Свистунов Александр Борисович
Мать:
Аверченко Ольга Викторовна
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