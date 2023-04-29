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Стряпина (Багрий) Татьяна Федотовна
Стряпина (Багрий) Татьяна Федотовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.1942
Пол
Женский
Отец
Багрий Федот Иванович
1912 г.р.
Мать
Багрий (Жигальцова) Марфа Гавриловна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
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МП
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1942
Отец:
Багрий Федот Иванович
Мать:
Багрий Марфа Гавриловна
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