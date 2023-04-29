Стряпина (Багрий) Татьяна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стряпина (Багрий) Татьяна Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1942

Отец: Багрий Федот Иванович

Мать: Багрий Марфа Гавриловна