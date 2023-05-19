Васюкова Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасюкова Акилина Ивановна

Васюкова Акилина Ивановна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Васюков Степан Иванович

Отец ребёнка: Васюков Иван Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Меланья Ивановна

Отец ребёнка: Васюков Иван Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Васюков Егор Иванович

Отец ребёнка: Васюков Иван Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Васюков Петр Иванович

Отец ребёнка: Васюков Иван Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васюков Иван Меркурьевич

Смерть
Неизвестно