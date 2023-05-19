Васюкова Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Васюков Иван Меркурьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Меланья Ивановна
Отец ребёнка: Васюков Иван Меркурьевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Васюков Иван Меркурьевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Васюков Иван Меркурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно