Овчинникова (Родионова) Мария Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Родионова) Мария Лазаревна

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Место рождения

Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1914

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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1948 г.р.

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Родионов Лазарь Иванович

Мать: не указана

Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Петр Ермолаевич

Рождение ребёнка
19.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Петр Ермолаевич

Верх-Кули
Рождение ребёнка
11.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Петр Ермолаевич

Верх-Кули
Рождение ребёнка
14.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Петр Ермолаевич

Верх-Кули
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Рождение ребёнка
08.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Петр Ермолаевич

Верх-Кули
Рождение ребёнка
07.07.1948

Сын: Овчинников Иван Петрович

Отец ребёнка: Овчинников Петр Ермолаевич

Верх-Кули
Смерть
1990
Чаглинка, Зерендинский район, Акмолинская область

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