Овчинникова (Родионова) Мария Лазаревна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1990
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Родионов Лазарь Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1939
Верх-Кули
Рождение ребёнка
11.01.1944
Верх-Кули
Рождение ребёнка
14.04.1947
Верх-Кули
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Рождение ребёнка
08.04.1948
Верх-Кули
Рождение ребёнка
07.07.1948
Отец ребёнка: Овчинников Петр Ермолаевич
Верх-Кули
Смерть
1990
Чаглинка, Зерендинский район, Акмолинская область