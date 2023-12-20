Мордвинцева (Пивоварова) Вера Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1898 ст.
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1898
Сын: Мордвинцев Николай Иоаннов
Отец ребёнка: Мордвинцев Иоанн Григорьев
Смерть
Неизвестно