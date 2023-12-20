Мордвинцева (Пивоварова) Вера Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинцева (Пивоварова) Вера Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1898 ст.

Муж: Мордвинцев Иоанн Григорьев

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1898

Сын: Мордвинцев Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Мордвинцев Иоанн Григорьев

Смерть
Неизвестно
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