Соломина (Морточкина) Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морточкин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соломин Петр Макариев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соломина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Соломин Петр Макариев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломин Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Соломин Петр Макариев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно