Соломина (Морточкина) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломина (Морточкина) Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морточкин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломин Леонид Петрович

Отец ребёнка: Соломин Петр Макариев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Соломин Петр Макариев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Соломин Петр Макариев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломин Петр Макариев

Смерть
Неизвестно
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