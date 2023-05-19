Малыгина (Салтыкова) Пелагия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Салтыкова) Пелагия Матвеева

Место рождения

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1711 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Салтыков Матвей Михайлов

Мать: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Рокушинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763