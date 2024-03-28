Бибарсов Ханяфи Махмутович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1938
Дата смерти01.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938
Отец: Бибарсов Махмуд
Мать: Бибарсова Асма
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1969
Дочь: Бибарсова Эльмира Геннадьевна
Мать ребёнка: Хабибуллина Зайтуня Гарифулловна
Рождение ребёнка
18.08.1970
Дочь: Кныш (Бибарсова) Юлия Геннадьевна
Мать ребёнка: Хабибуллина Зайтуня Гарифулловна
Смерть
01.01.1994