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Бибарсов Ханяфи Махмутович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1938

Дата смерти

01.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938

Отец: Бибарсов Махмуд

Мать: Бибарсова Асма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибуллина Зайтуня Гарифулловна

Рождение ребёнка
11.07.1969

Дочь: Бибарсова Эльмира Геннадьевна

Мать ребёнка: Хабибуллина Зайтуня Гарифулловна

Рождение ребёнка
18.08.1970

Дочь: Кныш (Бибарсова) Юлия Геннадьевна

Мать ребёнка: Хабибуллина Зайтуня Гарифулловна

Смерть
01.01.1994

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