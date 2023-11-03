Прокопьев Андрей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопьев Яков Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1839
Мать ребёнка: Прокопьева Глафира Андреева
Рождение ребёнка
09.10.1842
Дочь: Кондратова Татьяна Адрианова
Мать ребёнка: Прокопьева Глафира Андреева
Рождение ребёнка
Около ?.11.1842
Дочь: Пелагия Андреева
Мать ребёнка: Прокопьева Глафира Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно