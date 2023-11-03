Прокопьев Андрей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьев Андрей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопьев Яков Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1839

Сын: Прокопьев Лука Адрианов

Мать ребёнка: Прокопьева Глафира Андреева

Рождение ребёнка
09.10.1842

Дочь: Кондратова Татьяна Адрианова

Мать ребёнка: Прокопьева Глафира Андреева

Рождение ребёнка
Около ?.11.1842

Дочь: Пелагия Андреева

Мать ребёнка: Прокопьева Глафира Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Глафира Андреева

Смерть
Неизвестно
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