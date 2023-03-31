Кочкин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочкин Сергей Александрович

Кочкин Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочкин Александр Данилович

Мать: не указана