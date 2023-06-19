Капустин Федор Митрофанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Капустина Салманида Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Капустина Салманида Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Аксинья Федоровна
Мать ребёнка: Капустина Салманида Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Капустина Салманида Матвеевна
Рождение ребёнка
25.08.1836 ст.
Сын: Капустин Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Капустина Салманида Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Капустин Сергей Федорович
Мать ребёнка: Капустина Салманида Матвеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Капустина Салманида Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно