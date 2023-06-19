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Капустин Федор Митрофанов

Место рождения

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Капустин Митрофан Михайлович

Мать: Капустина Марфа Давыдовна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Капустина Салманида Матвеевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Капустина Салманида Матвеевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Аксинья Федоровна

Мать ребёнка: Капустина Салманида Матвеевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Капустина Салманида Матвеевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1836 ст.

Сын: Капустин Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Капустина Салманида Матвеевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Капустин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Капустина Салманида Матвеевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Капустина Салманида Матвеевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капустина Салманида Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно