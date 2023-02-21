Мать: не указана

Отец: не указан

Рождение ребёнка

24.11.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности Отец ребёнка: Лебедев Григорий Алексеевич

деревня Троицкое, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния (после революции эта территория отошла к Ивановской области).