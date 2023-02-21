Агния Михайловна (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Алексеевич
деревня Троицкое, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния (после революции эта территория отошла к Ивановской области).
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедева Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Лебедев Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно