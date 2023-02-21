Агния Михайловна (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агния Михайловна (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Алексеевич

деревня Троицкое, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния (после революции эта территория отошла к Ивановской области).
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедева Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Лебедев Григорий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Григорий Алексеевич