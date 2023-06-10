Нам Чан-Сон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нам Ю Ся
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1960
Дочь: Цой Майя Чан-Суновна
Мать ребёнка: Цой Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
12.10.1962
Мать ребёнка: Цой Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
08.02.1965
Мать ребёнка: Цой Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
08.06.1970
Мать ребёнка: Цой Ксения Ильинична
Смерть
Неизвестно