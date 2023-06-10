Нам Чан-Сон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нам Чан-Сон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нам Ю Ся

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1960

Дочь: Цой Майя Чан-Суновна

Мать ребёнка: Цой Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
12.10.1962

Сын: Нам Сергей Чан-Сунович

Мать ребёнка: Цой Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
08.02.1965

Сын: Нам Вячеслав Чан-Сунович

Мать ребёнка: Цой Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
08.06.1970

Сын: Нам Семен Чан-Сунович

Мать ребёнка: Цой Ксения Ильинична

Смерть
Неизвестно