Дарья Сергеева
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Чижикова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
30.05.1855 ст.
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Воспреемники д. Тихоново крестьянин Иван Васильев Спиридонов крестьянская девица Анна Андреева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
04.09.1864
Сын: Иоаким Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Воспреемники д. Тихоново крестьянин Иван Семенов и крестьянская дочь девица Екатерина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреев
Смерть
Неизвестно