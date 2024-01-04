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Дарья Сергеева

Место рождения

Тихоново, Можайский, Московская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Чижикова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Андреев

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
30.05.1855 ст.

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Тихоново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Тихоново крестьянин Иван Васильев Спиридонов крестьянская девица Анна Андреева
Рождение ребёнка
1859

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Тихоново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
04.09.1864

Сын: Иоаким Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Тихоново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Тихоново крестьянин Иван Семенов и крестьянская дочь девица Екатерина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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