Курбатова Прасковья Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Прасковья Афонасьевна

Место рождения

Семенск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 35 лист. Казачья дочь
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Курбатова Авдотья Федотовна

Отец ребёнка: Курбатов Федот Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 35 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Федот Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 35 лист
Смерть
Неизвестно
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