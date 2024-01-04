Курбатова Прасковья Афонасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 35 лист. Казачья дочь
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Курбатова Авдотья Федотовна
Отец ребёнка: Курбатов Федот Федорович
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 35 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 35 лист
Смерть
Неизвестно