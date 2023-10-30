Стряпкин Евгений Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1982
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1982
Рождение ребёнка
06.03.2012
Сын: Стряпкин Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.08.2014
Сын: Стряпкин Данила Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности