Стряпкин Евгений Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стряпкин Евгений Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1982

Отец: Стряпкин Евгений Николаевич

Мать: Стряпкина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
06.03.2012

Сын: Стряпкин Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.2014

Сын: Стряпкин Данила Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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